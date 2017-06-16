Ухов победил в прыжках в высоту на мемориале Евстратова

В Жуковском проходит третий этап летнего Гран-при Всероссийской федерации лёгкой атлетики — мемориал Евстратова. Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира в помещении 2010 года, двукратный чемпион Европы в помещении (2009, 2011) Иван Ухов победил в прыжках в высоту с результатом 2,15 м.

В метании молота у женщин лучшей стала Елизавета Царёва — 69,83 м. В мужских соревнованиях первенствовал Валерий Пронкин (77,11 м).

В тройном прыжке первое место заняла Анна Крылова — 13,91 м, в прыжках с шестом — Татьяна Швыдкина (4,15 м).