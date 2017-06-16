Российские рапиристки вышли в финал чемпионата Европы в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионата Европы по фехтованию. Российские рапиристки Аделина Загидуллина, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Инна Дериглазова вышли в финал командного турнира, победив венгерок со счётом 45:27. За золото сборная России поспорит с командой Италии.

Ранее в финал командного турнира шпажистов вышли россияне Вадим Анохин, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов. Их соперниками в решающем противостоянии будут украинцы.

Чемпионат Европы в столице Грузии завершится 17 июня.