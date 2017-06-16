«Матч ТВ» покажет гандбол в записи из-за высокого интереса к Кубку конфедераций

Телеканал «Матч ТВ» объявил об оперативном изменении сетки вещания на 17 июня. В связи с повышенным зрительским интересом к футбольному Кубку конфедераций канал будет транслироваться церемонию открытия турнира, а также матч сборных России и Новой Зеландии, после чего представит детальный разбор игры.

По этой причине показ гандбольного матча между мужскими сборными России и Черногории в отборе на чемпионат Европы 2018 года перенесён на 21:05 по московскому времени. Встреча будет показана в записи.