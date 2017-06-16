Тимошинина и Минибаев завоевали серебро ЧЕ в прыжках в воду с вышки

В Киеве (Украина) продолжается чемпионат Европы по прыжкам в воду. В прыжках с вышки в миксте победу одержали британцы Лу Тулсон и Мэтью Ли. Россияне Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев завоевали серебро, итальянцы Ноеми Батки и Майкол Верзотто – бронзу.
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев.
Микст. Вышка
1. Лу Тулсон / Мэтью Ли (Великобритания) – 308,16.
2. Юлия Тимошинина / Виктор Минибаев (Россия) – 300,30.
3. Ноеми Батки / Майкол Верзотто (Италия) – 299,58.
Чемпионат Европы в Киеве завершится 18 июня.