Сивкова победила в беге на 100 м на мемориале Евстратова

В Жуковском проходит третий этап летнего Гран-при Всероссийской федерации лёгкой атлетики — «Мемориал Евстратова». Кристина Сивкова одержала победу в беге на дистанции 100 м с результатом 11,57 секунды. В беге на 200 метров первенствовала Екатерина Реньжина (23,22), на 400 м с барьерами — Валерия Храмова (58,16).

В метании копья у женщин в соревнованиях участвовала лишь одна спортсменка — Валерия Кучина. Её лучшим результатом стал 48,39 метра.

Гран-при Всероссийской федерации лёгкой атлетики состоит из шести этапов и финала.