Российские шпажисты победили украинцев в финале чемпионата Европы в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Российские шпажисты Вадим Анохин, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов в финале командного турнира победили украинцев со счётом 33:32.



Бронзу завоевала сборная Чехии, которая оказалась сильнее команды Германии — 23:22.



Это второе золото для сборной России на чемпионате Европы в Тбилиси. Также в активе россиян четыре серебра и одна бронза.

Чемпионат Европы по фехтованию в Тбилиси завершится 17 июня командными турнирами саблистов и шпажисток.