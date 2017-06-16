Российские рапиристки завоевали серебро чемпионата Европы в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Российские рапиристки Аделина Загидуллина, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Инна Дериглазова завоевали серебро в командном турнире. В финале они уступили итальянкам со счётом 31:45. Бронза в активе немок, которые разгромили венгерок – 45:18.

Это пятая серебряная медаль сборной России на чемпионате Европы в столице Грузии. Также в активе россиян два золота и одна бронза

Соревнования в Тбилиси завершатся 17 июня командными турнирами саблисток и шпажисток.