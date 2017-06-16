Захаров победил в прыжках с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве

Олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне в прыжках с трёхметрового трамплина россиянин Илья Захаров завоевал золотую медаль чемпионата Европы по прыжкам в воду в Киеве. Второе и третье места заняли украинцы Илья Кваша и Олег Колодий, а ещё один представитель России Евгений Кузнецов показал 13-й результат.
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина
Мужчины. Трамплин, 3 метра
1. Илья Захаров (Россия) – 525,10.
2. Илья Кваша (Украина) – 484,30.
3. Олег Колодий (Украина) – 470,30…
13. Евгений Кузнецов (Россия) – 363,90.