Абросимова стала 8-й на ЧЕ по триатлону, Матюх — 11-я среди юниорок

Россиянка Анастасия Абросимова стала восьмой на чемпионате Европы по триатлону, который проходит в Австрии. Победу одержала британка Джессика Лирмонт. Среди юниорок золото завоевала ещё одна представительница Великобритании — Кейт Вог, а россиянка Екатерина Матюх стала 11-й.
Триатлон. Чемпионат Европы. Китцбюэль, Австрия
Женщины
1. Джессика Лирмонт (Великобритания) – 1:57.50.
2. Софи Колдуэлл (Великобритания) – 1:58.05.
3. Алиса Бетто (Италия) – 1:58.31…
8. Анастасия Абросимова (Россия) – 1:59.24…
11. Анастасия Горбунова (Россия) – 1:59.46.
12. Елена Данилова (Россия) – 2:00.13…
18. Юлия Голофеева (Россия) – 2:02.41…
20. Мария Шорец (Россия) – 2:03.19.
Юниорки
1. Кэйт Вог (Великобритания) – 59.20.
2. Сиф Бендикс Мадсен (Дания) – 59.23.
3. Джессика Фуллагар (Франция) – 59.34…
11. Екатерина Матюх (Россия) – 1:00.29.
12. Дарья Лушникова (Россия) – 1:00.35…
21. Валентина Рясова (Россия) – 1:01.29…
23. Мария Чуйко (Россия) – 1:02.12.
Елизавета Жижина (Россия) не финишировала.