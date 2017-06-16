Абросимова стала 8-й на ЧЕ по триатлону, Матюх — 11-я среди юниорок

Россиянка Анастасия Абросимова стала восьмой на чемпионате Европы по триатлону, который проходит в Австрии. Победу одержала британка Джессика Лирмонт. Среди юниорок золото завоевала ещё одна представительница Великобритании — Кейт Вог, а россиянка Екатерина Матюх стала 11-й.



Триатлон. Чемпионат Европы. Китцбюэль, Австрия

Женщины



1. Джессика Лирмонт (Великобритания) – 1:57.50.

2. Софи Колдуэлл (Великобритания) – 1:58.05.

3. Алиса Бетто (Италия) – 1:58.31…

8. Анастасия Абросимова (Россия) – 1:59.24…

11. Анастасия Горбунова (Россия) – 1:59.46.

12. Елена Данилова (Россия) – 2:00.13…

18. Юлия Голофеева (Россия) – 2:02.41…

20. Мария Шорец (Россия) – 2:03.19.



Юниорки



1. Кэйт Вог (Великобритания) – 59.20.

2. Сиф Бендикс Мадсен (Дания) – 59.23.

3. Джессика Фуллагар (Франция) – 59.34…

11. Екатерина Матюх (Россия) – 1:00.29.

12. Дарья Лушникова (Россия) – 1:00.35…

21. Валентина Рясова (Россия) – 1:01.29…

23. Мария Чуйко (Россия) – 1:02.12.

Елизавета Жижина (Россия) не финишировала.