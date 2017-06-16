Захаров: приятно, что я завоевал первое золото России на ЧЕ по прыжкам в воду

Российский прыгун в воду Илья Захаров прокомментировал свою победу в прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве.



«Основная борьба была с украинскими соперниками, поскольку моему другу и партнёру Евгению Кузнецову не удалось попасть в финал. Также не вышел в финал сильный спортсмен из Германии. Так сказать, боролся с нашими братьями-украинцами. Конечно же рад. Очень хорошая победа. Приятно, что это первое золото России на чемпионате Европы. Поэтому счастлив, это моя седьмая победа на чемпионате Европы, и дальше у нас самый важный старт — чемпионат мира, который будет проходить в июле в Будапеште. Буду к нему готовиться», — отметил Захаров в эфире программы «Вес на матч».