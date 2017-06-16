Фелпс хочет устроить заплыв с белой акулой

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс намерен устроить заплыв наперегонки с белой акулой, сообщает Vice Sports.



Заплыв состоится 23 июля и будет транслироваться каналом Discovery в рамках ежегодной «Недели акул». Подробностей предстоящего события пока не разглашают. При этом известно, что скорость Фелпса в воде составляет 10 км/ч, в то время как белая акула способна развить до 40 км/ч.



Ранее пловец опубликовал у себя в «Инстаграме» фото белой акулы в клетке.



«У меня получилось сделать то, о чём я давно мечтал, — попасть в клетку к белой акуле и устроить с ней заплыв», — написал Фелпс.

Если фото не отображается, посмотреть его можно в сети «Инстаграм».