Аношкин — чемпион России по гребле на байдарках на 1000 м

Виктор Мелантьев и Иван Штыль одержали победу в гребле на 500 м на каноэ-двойке на чемпионате России по гребле в Москве. 1000 м на байдарке-одиночке быстрее всех преодолел Роман Аношкин, а аналогичную дистанцию на каноэ-одичноке — Кирилл Шамшурин.



Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва

Мужчины. 500 м. Каноэ-двойка



1. Виктор Мелантьев/Иван Штыль — 1.37,93.

2. Михаил Павлов/Павел Петров — 1.40,58.

3. Алексей Бовдурец/Рамиль Алимов — 1.41,50.



1000 м. Байдарка-одиночка



1. Роман Аношкин — 3.28,57.

2. Руслан Мамутов — 3.30,94.

3. Павел Николаев — 3.31,25.



Каноэ-одиночка



1. Кирилл Шамшурин — 3.48,33.

2. Расул Ишмухамедов — 3.48,75.

3. Илья Первухин — 3.53,55.