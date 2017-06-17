Аношкин — чемпион России по гребле на байдарках на 1000 м

Виктор Мелантьев и Иван Штыль одержали победу в гребле на 500 м на каноэ-двойке на чемпионате России по гребле в Москве. 1000 м на байдарке-одиночке быстрее всех преодолел Роман Аношкин, а аналогичную дистанцию на каноэ-одичноке — Кирилл Шамшурин.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва
Мужчины. 500 м. Каноэ-двойка
1. Виктор Мелантьев/Иван Штыль — 1.37,93.
2. Михаил Павлов/Павел Петров — 1.40,58.
3. Алексей Бовдурец/Рамиль Алимов — 1.41,50.
1000 м. Байдарка-одиночка
1. Роман Аношкин — 3.28,57.
2. Руслан Мамутов — 3.30,94.
3. Павел Николаев — 3.31,25.
Каноэ-одиночка
1. Кирилл Шамшурин — 3.48,33.
2. Расул Ишмухамедов — 3.48,75.
3. Илья Первухин — 3.53,55.