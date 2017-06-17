Блинцов и Гусев выиграли ЧР по гребле на дистанции 500 м на байдарках-двойках

Владислав Блинцов и Олег Гусев выиграли чемпионат России по гребле в Москве на дистанции 500 м на байдарах-двойках. На 1000 м первенствовали Максим Спесивцев и Олег Синявин. У женщин в этих двух дисциплинах равных не было парам Елена Анюшина/Кира Степанова и Арина Аношкина/Варвара Баранова соответственно.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва
Мужчины. 500 м. Байдарка-двойка
1. Владислав Блинцов/Олег Гусев — 1.29,04.
2. Виталий Ершов/Артём Кузахметов — 1.30,32.
3. Игорь Калашников/Алексей Шикунов — 1.32,59.
1000 м. Байдарка-двойка
1. Максим Спесивцев/Олег Синявин — 3.13,75.
2. Юрий Постригай/Василий Погребан — 3.15,32.
3. Олег Жестков/Кирилл Лучкин — 3.16,17.
Женщины. 500 м. Байдарка-двойка
1. Елена Анюшина/Кира Степанова — 1.42,82.
2. Вера Собетова/Наталья Подольская — 1.45,04.
3. Светлана Барабошкина/Кристина Полежай — 1.49,96.
1000 м. Байдарка-двойка
1. Арина Аношкина/Варвара Баранова — 3.41,70.
2. Анастасия Панченко/Юлиана Салахова — 3.41,75.
3. Виктория Адельшинова/Зоя Манаева — 3.44,33.