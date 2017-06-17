Блинцов и Гусев выиграли ЧР по гребле на дистанции 500 м на байдарках-двойках

Владислав Блинцов и Олег Гусев выиграли чемпионат России по гребле в Москве на дистанции 500 м на байдарах-двойках. На 1000 м первенствовали Максим Спесивцев и Олег Синявин. У женщин в этих двух дисциплинах равных не было парам Елена Анюшина/Кира Степанова и Арина Аношкина/Варвара Баранова соответственно.



Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва

Мужчины. 500 м. Байдарка-двойка



1. Владислав Блинцов/Олег Гусев — 1.29,04.

2. Виталий Ершов/Артём Кузахметов — 1.30,32.

3. Игорь Калашников/Алексей Шикунов — 1.32,59.



1000 м. Байдарка-двойка



1. Максим Спесивцев/Олег Синявин — 3.13,75.

2. Юрий Постригай/Василий Погребан — 3.15,32.

3. Олег Жестков/Кирилл Лучкин — 3.16,17.



Женщины. 500 м. Байдарка-двойка



1. Елена Анюшина/Кира Степанова — 1.42,82.

2. Вера Собетова/Наталья Подольская — 1.45,04.

3. Светлана Барабошкина/Кристина Полежай — 1.49,96.



1000 м. Байдарка-двойка



1. Арина Аношкина/Варвара Баранова — 3.41,70.

2. Анастасия Панченко/Юлиана Салахова — 3.41,75.

3. Виктория Адельшинова/Зоя Манаева — 3.44,33.