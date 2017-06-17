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Нигерийская прыгунья потеряла парик во время выступления в Бриллиантовой лиге

17 июня 2017, суббота. 14:26. Другие

Нигерийская прыгунья Блессинг Окагбаре потеряла парик, приземлившись во время исполнения попытки на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

При выполнении прыжка парик слетел с головы Окагбаре в песок, пролежал там некоторое время, после чего спортсменка подняла его и ушла из сектора. В итоге Окагбаре заняла седьмое место, показав результат 6 метров 48 сантиметров.

Бриллиантовая лига IAAF проводится с 2010 года и является коммерческим турниром. С 2014 года в календаре турнира 14 этапов. Финал в этом году состоится 1 сентбяря в Брюсселе (Бельгия).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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