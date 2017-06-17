Житников: надеюсь, игра со сборной Словакии останется худшей в отборе к ЧЕ-2018

Разыгрывающий сборной России по гандболу Дмитрий Житников поделился ожиданиями от матча со сборной Черногории, победа в котором выведет россиян на чемпионат Европы 2018 года.



«Самое главное — нужно выходить и играть. Надеюсь, что игра, которую мы показали в матче со Словакией, останется позади, и она будет худшей в отборочном цикле Евро-2018. В Словакии нам пришлось тяжеловато, мы не сыграли так, как хотели, и как было нужно. Надеюсь, мы на мажорной ноте завершим отборочный цикл, добившись нужного результата в матче с Черногорией. В Братиславе мы могли сыграть лучше, но я доволен результатом матча.



Чего ожидать от матча с Черногорией? Я надеюсь, что победим. Но посмотрим, как будет складываться игра. Я считаю, что сборная Черногории неудобная для нас команда. У черногорцев собран хороший состав игроков. Они наверняка дадут бой, как и всегда. Черногорцы никому не проигрывают с крупным счётом. Единственный раз, когда мы победили с комфортной разницей, был во время отборочного цикла чемпионата мира — 2017. Но тогда сборная Черногории была на перепутье, у них были проблемы с тренером. Сейчас другая ситуация, я думаю, нас ждёт тяжёлый матч. Нам главное поверить в себя, свои силы, что мы можем играть, как умеем и хотим. И тогда у нас всё получится», — приводит слова Житникова официальный сайт ФГР.