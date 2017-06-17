Сабитова — седьмая в соревнованиях каноисток на этапе КМ по гребному слалому

Чех Вит Приндис победил в соревновании байдарок одиночек на первом этапе Кубка мира по гребному слалому в Чехии. У каноистов в двойках не было равных ещё двум представителям Чехии — Йонасу Кашпару и Марек Шиндлер. У женщин на каноэ-одиночках победила британка Кимберли Вудс, а россиянка Зульфия Сабитова стала седьмой.



Гребной слалом. Кубок мира. Первый этап. Прага, Чехия

Мужчины. Байдарка-одиночка



1. Вит Приндис (Чехия) – 88,55.

2. Иржи Прскавец (Чехия) – 89,38.

3. Себастьян Шуберт (Германия) – 91,44…

17. Павел Эйгель (Россия) – 93,88…

62. Сергей Маймистов (Россия) – 92,47.



Каноэ-двойка



1. Йонас Кашпар/Марек Шиндлер (Чехия) – 104,66.

2. Готье Клаус / Матьё Пеше (Франция) – 107,42.

3. Пьер Пикко / Юг Бисо (Франция) – 109,93



Женщины. Каноэ-одиночка



1. Кимберли Вудс (Великобритания) – 111,15.

2. Маллори Франклин (Великобритания) – 115,13.

3. Моника Янкова (Чехия) – 117,56…

7. Зульфия Сабитова (Россия) – 179,50…

15. Алсу Миназова (Россия) – 135,36…

21. Полина Мухгалеева (Россия) – 151,74.