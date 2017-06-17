Мужская сборная России по гандболу впервые не сыграет на чемпионате Европы

Мужская сборная России по гандболу на своей площадке сыграла вничью с командой Черногории со счётом 27:27 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года. По 6 голов у хозяев забили Дмитрий Ковалёв и Дмитрий Киселёв.

Чтобы занять второе место в группе 6 и отобраться в финальную часть турнира, россиянам нужна была только победа. Ничья оставила подопечных Дмитрий Торгованова с пятью очками в активе на третьем месте в группе. На чемпионате Европы, который пройдёт в январе 2018 года в Хорватии, из группы 6 сыграют шведы и черногорцы.

Сборная России по гандболу впервые в истории не смогла пробиться на чемпионат Европы.

Гандбол. Чемпионат Европы — 2018. Квалификация. Группа 6. 6-й тур

Россия – Черногория – 27:27 (16:11).