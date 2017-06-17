Сборная России по фехтованию стала второй в общекомандном зачёте ЧЕ

Сборная России по фехтованию заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Европы, который завершился в Тбилиси. Российские спортсмены завоевали 10 медалей — три золотые, шесть серебряных и одну бронзовую. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Италии (4+3+4), третьими стали французские фехтовальщики (3+0+3).

Чемпионами Европы в составе российской команды стали шпажистка Виолетта Колобова, а также мужские сборные шпажистов и саблистов. Серебряными призёрами континентального первенства стали рапиристы Тимур Сафин и Инна Дериглазова, женская команда саблисток, мужская и женская команды рапиристов, женская команда шпажистов. Бронзовую медаль завоевал саблист Сергей Ходос.