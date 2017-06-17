Бажина завоевала серебро ЧЕ в прыжках в воду с однометрового трамплина

Россиянка Надежда Бажина стала серебряным призёром чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, набрав вторую сумму баллов в финальных соревнованиях на метровом трамплине. Победила итальянка Елена Берточчи. В той же последовательности спортсменки завершили квалификацию.
Бронзовым призером стала немка Луиза Ставчински. Ещё одна россиянка, Виталия Королёва, заняла седьмое место.
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев
Женщины. Трамплин, 1 м.
1. Елена Берточчи (Италия) – 282,80.
2. Надежда Бажина (Россия) – 277,35.
3. Луиза Ставчински (Германия) – 271,80…
7. Виталия Королёва (Россия) – 248,15.