Легкоатлетка Клишина победила на международном турнире в Словакии

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, выступающая в статусе нейтральной спортсменки, стала победительницей международного турнира в Словакии. В победной попытке Клишина повторила свое лучшее достижение в летнем сезоне, показав результат 6,75 м. Второе место заняла украинка Кристина Хрушутина (6,58), третьей стала словачка Яна Велдякова (6,44).

Напомним, на 6,75 м Клишина прыгнула 15 июня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло.

Следующим стартом, на котором выступит Клишина, станет этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне, который пройдет 9 июля.