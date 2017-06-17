Борец Власов стал чемпионом России в новой весовой категории до 80 кг

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов стал чемпионом России по греко-римской борьбе, победив в новой для себя весовой категории до 80 кг. В финале Власов, уступая по ходу схватки – 0:3, одержал волевую победу над Адланом Акаевым со счётом 5:3.
Бронзовыми призерами стали Гаджимурад Джалалов и Азамат Хакулов.
Греко-римская борьба. Чемпионат России. Владимир
До 80 кг
1. Роман Власов (Новосибирская обл.).
2. Адлан Акиев (Красноярский край).
3. Гаджимурад Джалалов (Дагестан – Мордовия) и Азамат Хакулов (Москва).