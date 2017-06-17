Женская сборная России по регби-7 в четвертьфинале Гран-при сыграет с Бельгией

Женская сборная России по регби-7 одержала три победы на групповом этапе первого этапа Европейской серии Гран-при, который проходит в Мальмор-сюр-Коррезе (Франция). В группе А российские регбистки разгромили команды Польши (41:0), Нидерландов (48:0) и Испании (17:0).
18 июня в 1/4 финала сборная России сыграет с командой Бельгии.
Регби-7. Европейская серия Гран-при. Женщины. Первый этап. Франция, Мальмор-сюр-Коррезе
Группа A
Россия – Польша – 41:0 (24:0).
Россия – Испания – 17:0 (10:0).
Россия – Нидерланды – 48:0 (26:0).