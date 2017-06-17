Перейра выиграл ЧЕ по триатлону, Д. Полянский — 10-й

Чемпионом Европы 2017 года по триатлону стал португалец Жоао Перейра, опередивший на финише француза Рафаэля Монтойю на одну секунду. Бронзовым призёром стал ещё один португалец Жоао Сильва.

Лучший из россиян на соревнованиях в Китцбюэле (Австрия) Дмитрий Полянский показал 10-й результат, уступив победителю 50 секунд. После плавания братья Полянские были среди лидеров, но на велоэтапе значительно уступили соперникам и наверстать отставание в беге уже не смогли.

Триатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Китцбюэль, Австрия

1. Жоао Перейра (Португалия) – 1:45.31.

2. Рафаэль Монтойя (Франция) – 1:45.32.

3. Жоао Сильва (Португалия) – 1:45.35…

10. Дмитрий Полянский (Россия) – 1:46.21…

12. Владимир Турбаевский (Россия) – 1:46.47…

17. Игорь Полянский (Россия) – 1:46.52.

18. Александр Брюханков (Россия) – 1:46.54…

30. Денис Васильев (Россия) – 1:48.44.