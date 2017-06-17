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Пловцы Красных и Чупков победили на этапе «Маре Нострум» во Франции

17 июня 2017, суббота. 22:48. Другие

В первый день заключительного третьего этапа плавательной серии «Маре Нострум» в Кане (Франция) россиянин Александр Красных одержал две победы, выиграв на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем. Антон Чупков первенствовал в финале на 100 м брассом. Дарья Устинова завоевала серебро в заплыве на 200 м на спине.

Плавание. «Маре Нострум». Третий этап. Кане, Франция
Мужчины. Вольный стиль. 200 м

1. Александр Красных (Россия) – 1.47,36.
2. Жереми Стравью (Франция) – 1.47,89.
3. Филиппо Маньини (Италия) – 1.48,70.

400 м

1. Александр Красных (Россия) – 3.46,93.
2. Филип Заборовский (Польша) – 3.47,28.
3. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 3.48,47.

Брасс. 100 м

1. Антон Чупков (Россия) – 59,53.
2. Юсуиро Косеки (Япония) – 59,66.
3. Арно Камминга (Нидерланды) – 1.00,51…
7. Андрей Николаев (Россия) – 1.01,48…
22. Данила Доленко (Россия) – 1.03,77.

Женщины. Спина. 50 м

1. Эмили Сибом (Австралия) – 28,13.
2. Майке Де Ваард (Нидерланды) – 28,34.
3. Элизабет Симмондс (Великобритания) – 28,61…
9. Дарья Устинова (Россия) – 28,92.

200 м

1. Эмили Сибом (Австралия) – 2.06,66.
2. Дарья Устинова (Россия) – 2.08,76.
3. Тэйлор Рук (Канада) – 2.09,54.

Вольный стиль. 50 м

1. Сара Сьострем (Швеция) – 23,85.
2. Раноми Кромовидьо (Нидерланды) – 24,35.
3. Пернилла Блум (Дания) – 24,47…
16. Елизавета Базарова (Россия) – 26,04.

200 м

1. Мишель Колман (Швеция) – 1.56,22.
2. Эмма Маккеон (Австралия) – 1.56,29.
3. Фемке Хемскерк (Нидерланды) – 1.56,51…
5. Вероника Попова (Россия) – 1.57,22.

Ефимова выиграла 100 м брассом во Франции с лучшим результатом сезона в мире
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Антон Чупков Дарья Устинова - спина
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