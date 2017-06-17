Пловцы Красных и Чупков победили на этапе «Маре Нострум» во Франции

В первый день заключительного третьего этапа плавательной серии «Маре Нострум» в Кане (Франция) россиянин Александр Красных одержал две победы, выиграв на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем. Антон Чупков первенствовал в финале на 100 м брассом. Дарья Устинова завоевала серебро в заплыве на 200 м на спине.

Плавание. «Маре Нострум». Третий этап. Кане, Франция

Мужчины. Вольный стиль. 200 м

1. Александр Красных (Россия) – 1.47,36.

2. Жереми Стравью (Франция) – 1.47,89.

3. Филиппо Маньини (Италия) – 1.48,70.

400 м

1. Александр Красных (Россия) – 3.46,93.

2. Филип Заборовский (Польша) – 3.47,28.

3. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 3.48,47.

Брасс. 100 м

1. Антон Чупков (Россия) – 59,53.

2. Юсуиро Косеки (Япония) – 59,66.

3. Арно Камминга (Нидерланды) – 1.00,51…

7. Андрей Николаев (Россия) – 1.01,48…

22. Данила Доленко (Россия) – 1.03,77.

Женщины. Спина. 50 м

1. Эмили Сибом (Австралия) – 28,13.

2. Майке Де Ваард (Нидерланды) – 28,34.

3. Элизабет Симмондс (Великобритания) – 28,61…

9. Дарья Устинова (Россия) – 28,92.

200 м

1. Эмили Сибом (Австралия) – 2.06,66.

2. Дарья Устинова (Россия) – 2.08,76.

3. Тэйлор Рук (Канада) – 2.09,54.

Вольный стиль. 50 м

1. Сара Сьострем (Швеция) – 23,85.

2. Раноми Кромовидьо (Нидерланды) – 24,35.

3. Пернилла Блум (Дания) – 24,47…

16. Елизавета Базарова (Россия) – 26,04.

200 м

1. Мишель Колман (Швеция) – 1.56,22.

2. Эмма Маккеон (Австралия) – 1.56,29.

3. Фемке Хемскерк (Нидерланды) – 1.56,51…

5. Вероника Попова (Россия) – 1.57,22.