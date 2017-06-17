«Спартак» потерпел первое поражение в ЧР по пляжному футболу

В матче пятого тура чемпионата России по пляжному футболу, который походит в Санкт-Петербурге, столичный «Локомотив» разгромил ЭЛМОНТ из Королёва, отправив в ворота соперника 13 мячей подряд. Таков был ответ «железнодорожников» на три гола соперника в дебюте встречи. Четырежды в составе «Локомотива» отличился Борис Никоноров, хет-трик оформил Николай Крышанов, дубли — Лукао и Маурисиньо.

Московские «армейцы» смогли одержать уверенную победу в матче с «Крыльями Советов». Дубль оформил Михаил Семёнов. Питерский «Кристалл» со счётом 5:2 обыграл московское «Строгино». Двумя мячами в составе победителей отметился бразилец Родриго.

Столичный «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате России, уступив «Сити» в серии пенальти. В основное время на дубль Остапа Фёдорова двумя голами ответил Дарио Рамачиотти. А вот в серии пенальти удар Фёдорова вытащил голкипер «Сити» Игорь Оленин.

Пляжный футбол. Чемпионат России-2017. Первый этап. Пятый тур. Санкт-Петербург

ЭЛМОНТ (Королев) — «Локомотив» (Москва) — 3:13 (3:4, 0:6, 0:3).

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва) – 1:4 (0:3, 0:1, 1:0).

«Строгино» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:1, 1:4, 1:0).

«Спартак» (Москва) – «Сити» (Санкт-Петербург) – 3:3 (1:1, 1:1, 0:0, 1:1, по пенальти – 2:3).