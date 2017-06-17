Пятиборка Губайдуллина выиграла чемпионат России

Лучшая пятиборка России по итогам 2016 года Гульназ Губайдуллина подтвердила свой статус, выиграв золотую медаль чемпионата России. Губайдуллина возглавила турнирную таблицу после плавания. Но после фехтования на лидирующие позиции вышли Екатерина Макарова и Светлана Лебедева. Вернуться на первое место Губайдуллина смогла после «комбайна», а в заключительном виде (конкуре) в соперничестве с Анной Буряк и Екатериной Хураськиной только упрочила свое преимущество.



Современное пятиборье. Чемпионат России. Москва

Женщины. Личное первенство

1. Гульназ Губайдуллина (Московская область) – 1365.

2. Анна Буряк (Москва) – 1340.

3. Екатерина Хураськина (Москва / Нижегородская область) – 1319.

Командное первенство

1. Москва (Буряк, Алисэ Фахрутдинова, Светлана Лебедева) – 3934.

2. Самарская область (Екатерина Макарова, Екатерина Вдовенко, Анастасия Васильева) — 3877.

3. Московская область (Губайдуллина, Ульяна Баташова, Зарина Насырова) — 3557.