Шишкарёв: непопадание сборной России на чемпионат Европы — это катастрофа

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал исход матча сборной России с командой Черногории (27:27). Сыграв вничью в заключительном поединке отборочного турнира, сборная России по гандболу впервые в истории не смогла пробиться на чемпионат Европы.



«Безусловно, это катастрофа, потому что мы впервые не попали на чемпионат Европы с момента его существования. Для нас непозволительно пропускать континентальное первенство. Первый тайм был лучшим за все время моего пребывания во главе федерации, во втором мы начали экспериментировать и отдали матч», — сказал Шишкарёв.