Маденова заняла 10-е место на турнире по конкуру в Бальве

В Бальве (Германия) прошли международные соревнования по конкуру CSI2*. Российская спортсменка Мария Маденова на Кадакка заняла 10-е призовое место в маршруте 140 см в две фазы с результатом 35,77 секунды; 0 штрафных очков.

Весь пьедестал заняли хозяева соревнований. Первое место занял Ян Шпрее на Контеро (31,13 секунды; 0 штрафных очков). Второй результат показал Марио Майнтц на Вранглере II (31,93 секунды; 0 штрафных очков). Третьим стал Тони Хассманн на Майконе (32,45 секунды; 0 штрафных очков).