Акимова: видимо, ещё долго придётся искать пригодный для катания асфальт

Российская биатлонистка Татьяна Акимова посетовала на то, что стройка биатлонного комплекса в Чебоксарах была приостановлена.



«Чебоксарская СДЮСШОР-2. Центр олимпийской подготовки по биатлону! Обещали нам открытие биатлонного комплекса с освещённой лыжероллерной трассой ещё в прошлом году, потом перенесли открытие на это лето, но, видимо, в этом году будут обещать на следующее лето. Так как с прошлого года работы не ведутся по сегодняшний день, стройка стоит! А достраивать ещё огого… Как бы было здорово тренироваться дома на лыжероллерной трассе во время межсборья, так как в Чебоксарах её у нас нет! Видимо, ещё долго придётся искать более-менее пригодный для катания асфальт по всему городу! Ничего, трудности делают нас только сильнее», — написала Акимова у себя в «Инстаграме».

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