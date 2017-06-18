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Трефилов: позвонила Анна Сень и поздравила меня с тем, что она беременна

18 июня 2017, воскресенье. 11:52. Другие

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину сообщил, что в отборочных матчах на чемпионат мира в 2017 году с командой Польши гандболистка Анна Сень играла будучи беременной. Россиянки выиграли оба матча и вышли на первенство мира в Германии. Ранее стало известно, что левый полусредний гандбольного клуба «Ростов-Дон», олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года Владлена Бобровникова сыграла в победных для клуба финале Кубка ЕГФ и финальной серии плей-офф чемпионата России, несмотря на беременность.

«Все же знают, что Влада Бобровникова провела несколько матчей за «Ростов-Дон» будучи беременной. Так вот, в матчах с Польшей в составе сборной России также играла беременная гандболистка. Ну да, буквально перед нашим разговором мне позвонила Анна Сень и поздравила меня с тем, что она беременна. Я рад, конечно. Здорово, что хоть не от меня.

Говорит, что не знала. В любом случае у меня в игровом плане к ней нет ни единого вопроса – Аня отыграла отлично, сделала для команды всё, что могла. У меня могут быть вопросы в плане поведения, дисциплины, но не в плане игры. Снимаю перед ней шляпу. Могу только поблагодарить её за такую самоотдачу и пожелать всего самого хорошего. А мне придётся думать, кем её заменить.

Сейчас не хочу называть фамилии, но, насколько я знаю, часть игроков национальной команды не планируют приезжать на летний сбор, во время которого запланирована очень большая работа. Вот и судите, можно ли в такой ситуации говорить о создании новой сборной? Получается, что нужно вновь брать молодых и пытаться сделать из них настоящих бойцов. А им ещё рановато становиться лидерами! Мне очень хочется сказать, что Тоня Скоробогатченко – уже готовый игрок сборной России, но это не так. Она может расти рядом с более опытными, а приходится бросать её и других «под танки». Хотя потенциал у девочки огромный, тут ничего не скажешь. Как однажды сказал мне Левон Акопян: «Выиграла твоя команда – разгоняй к чертям, набирай следующую, работай и не бойся ничего». Получается, что отчасти он прав.

У меня сердце щемит до сих пор. Я знал, что завершат карьеру Ира Близнова и Оля Акопян, возможно, кто-то ещё, но надеялся на 70-75 процентов состав сохранить. Когда уходят ветераны, это одно, а когда молодые – другое. Меня это бесит, честно говоря. Я ругаюсь с ними, так ругаюсь, как никогда не сделал бы в семье. Посмотрите на сборную Норвегии, которая живёт два олимпийских цикла с небольшими изменениями. А мы один раз достигли успеха и всё. Наверное, наша русская черта такая. Зачем работать, когда всё уже есть?» — сказал Трефилов.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» позже.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная России - Гандбол Евгений Трефилов
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