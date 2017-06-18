Россиянки вышли в полуфинал этапа Европейской серии Гран-при по регби-7

Женская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал первого этапа Европейской серии Гран-при, который проходит в Мальмор-сюр-Коррезе (Франция). В четвертьфинале россиянки разгромили сборную Бельгии со счётом 46:0, сообщает пресс-служба ФРР.

Накануне на групповом этапе соревнований российские регбистки одержали победы над командами Польши (41:0), Нидерландов (48:0) и Испании (17:0).

Соперницы подопечных Андрея Кузина по полуфинальному противостоянию станут известны позднее. Соревнования в Мальмор-сюр-Коррезе завершатся 18 июня.