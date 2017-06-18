Байдарочник Аношкин победил на ЧР в Москве на дистанции 500 м

В Москве продолжается чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. На дистанции 500 м в байдарке-одиночке победил призёр Олимпийских игр Роман Аношкин, на 1000 м – Светлана Черниговская, на 200 м – Евгений Луканцов и Елена Анюшина. В каноэ-одиночке на 500 м лучшим стал Илья Штокалов, на 200 м – Олеся Ромасенко.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва
Мужчины. 500 м. Байдарка-одиночка
1. Роман Аношкин – 1.36,59.
2. Максим Спесивцев – 1.38,32.
3. Игорь Калашников – 1.38,42.
Каноэ-одиночка
1. Илья Штокалов – 1.49,04.
2. Леонид Тильш – 1.49,15.
3. Артём Пронь – 1.49,38. 200 м.
Байдарка-одиночка
1. Евгений Луканцов – 34,56.
2. Юрий Постригай – 34,83.
3. Александр Дьяченко – 34,97.
Женщины. 1000 м. Байдарка-одиночка
1. Светлана Черниговская – 4.05,89.
2. Юлия Качалова – 4.06,07.
3. Вера Собетова – 4.06,57.
200 м. Байдарка-одиночка
1. Елена Анюшина – 39,97.
2. Наталья Подольская – 40,23.
3. Анастасия Панченко – 41,71.
Каноэ-одиночка
1. Олеся Ромасенко – 45,75.
2. Ксения Курач – 47,20.
3. Ирина Андреева – 47,69.