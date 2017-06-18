Байдарочник Аношкин победил на ЧР в Москве на дистанции 500 м

В Москве продолжается чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. На дистанции 500 м в байдарке-одиночке победил призёр Олимпийских игр Роман Аношкин, на 1000 м – Светлана Черниговская, на 200 м – Евгений Луканцов и Елена Анюшина. В каноэ-одиночке на 500 м лучшим стал Илья Штокалов, на 200 м – Олеся Ромасенко.



Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва

Мужчины. 500 м. Байдарка-одиночка

1. Роман Аношкин – 1.36,59.

2. Максим Спесивцев – 1.38,32.

3. Игорь Калашников – 1.38,42.

Каноэ-одиночка

1. Илья Штокалов – 1.49,04.

2. Леонид Тильш – 1.49,15.

3. Артём Пронь – 1.49,38. 200 м.

Байдарка-одиночка

1. Евгений Луканцов – 34,56.

2. Юрий Постригай – 34,83.

3. Александр Дьяченко – 34,97.



Женщины. 1000 м. Байдарка-одиночка

1. Светлана Черниговская – 4.05,89.

2. Юлия Качалова – 4.06,07.

3. Вера Собетова – 4.06,57.

200 м. Байдарка-одиночка

1. Елена Анюшина – 39,97.

2. Наталья Подольская – 40,23.

3. Анастасия Панченко – 41,71.

Каноэ-одиночка

1. Олеся Ромасенко – 45,75.

2. Ксения Курач – 47,20.

3. Ирина Андреева – 47,69.