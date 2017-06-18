Россиянки вышли в финал на этапе Европейской серии по регби-7 во Франции

Женская сборная России по регби-7 одержала победу над сборной Англии со счётом 24:15 в полуфинале этапа Европейской серии, который проходит в Мальмор-сюр-Коррезе. В финале россиянки сразятся с соперницами из сборной Франции, которые в своём полуфинальном матче нанесли поражение сборной Ирландии со счётом 14:7.



Регби-7. Женщины. Этап Европейской серии. Мальмор-сюр-Коррезе, Франция

Полуфинал



Россия — Англия — 24:15.

Франция — Ирландия — 14:7.

В плей-офф россиянки также разгромили в четвертьфинале сборную Бельгии со счётом 46:0.