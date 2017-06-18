Ма и Сун — победители этапа Мирового тура по настольному теннису в Японии

Китайцы Ма Лон и Сун Инша одержали победы в одиночном разряде среди мужчин и женщин соответственно на этапе Мирового тура по настольному теннису в Японии. Победителями парных соревнований стали китайские дуэты Ма Лон/Сю Синь и Чен Синтон/Сун Инша.



Настольный теннис. Этап Мирового тура. Токио, Япония

Мужчины. Одиночный разряд



1. Ма Лон (Китай).

2. Фан Чжендон (Китай).

3. Сю Синь (Китай) и Дзун Мизутани (Япония).



Парный разряд



1. Ма Лон/Сю Синь (Китай).

2. Коки Нива/Маару Йосимура (Япония).

3. Фан Чжендон/Гаоюань Лин (Китай) и Масатака Моризоно/Юя Осима (Япония).



Женщины. Одиночный разряд



1. Сун Инша (Китай).

2. Чен Мен (Китай).

3. Ван Маню (Китай) и Хан Инь (Германия).



Парный разряд



1. Чен Синтон/Сун Инша (Китай).

2. Чжихи Чжеон/Хаюн Ян (Южная Корея).

3. Хонока Хасимото/Хитоми Сато (Япония) и Чен Шу Ю/Чен И Чин (Тайвань).