Ма и Сун — победители этапа Мирового тура по настольному теннису в Японии

Китайцы Ма Лон и Сун Инша одержали победы в одиночном разряде среди мужчин и женщин соответственно на этапе Мирового тура по настольному теннису в Японии. Победителями парных соревнований стали китайские дуэты Ма Лон/Сю Синь и Чен Синтон/Сун Инша.
Настольный теннис. Этап Мирового тура. Токио, Япония
Мужчины. Одиночный разряд
1. Ма Лон (Китай).
2. Фан Чжендон (Китай).
3. Сю Синь (Китай) и Дзун Мизутани (Япония).
Парный разряд
1. Ма Лон/Сю Синь (Китай).
2. Коки Нива/Маару Йосимура (Япония).
3. Фан Чжендон/Гаоюань Лин (Китай) и Масатака Моризоно/Юя Осима (Япония).
Женщины. Одиночный разряд
1. Сун Инша (Китай).
2. Чен Мен (Китай).
3. Ван Маню (Китай) и Хан Инь (Германия).
Парный разряд
1. Чен Синтон/Сун Инша (Китай).
2. Чжихи Чжеон/Хаюн Ян (Южная Корея).
3. Хонока Хасимото/Хитоми Сато (Япония) и Чен Шу Ю/Чен И Чин (Тайвань).