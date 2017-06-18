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ЦСКА выиграл первый этап ЧР по пляжному футболу

18 июня 2017, воскресенье. 18:16. Другие

В матче 6-го тура чемпионата России по пляжному футболу ЦСКА неожиданно легко обыграл «Спартак». Уже к 13-й минуте счёт в матче был 6:0 в пользу красно-синих. Дубли оформили Сергей Степлиани и Виктор Крышанов. Благодаря этой победе ЦСКА выиграл первый этап чемпионата России.

В волжском дерби «Дельта», четырежды уступая в счёте по ходу матча, смогла победить «Крылья Советов». Основной вклад в победу своей команды внёс Бокинья, оформивший покер за семь минут второго периода. Победа позволила саратовской команде гарантировать себе второе место в турнирной таблице ЧР по итогам первого этапа.

Подмосковный ЭЛМОНТ одержал первую победу в турнире, обыграв питерский «Сити» со счётом 4:3. Победный гол в дополнительное время забил Олег Зборовский, оформив дубль. Также два гола на счету Озу Морейра из «Сити».

В заключительном матче первого этапа соревнований столичный «Локомотив» обыграл питерский «Кристалл» со счётом 5:4. По ходу встречи «Кристалл» четырежды выходил вперёд, но ни разу не сумел удержать перевес в счёте. Победный гол на 35-й минуте встречи забил Борис Никоноров, оформивший дубль в матче.

«Локомотив», набрав девять очков, опередил «Кристалл» в турнирной таблице по итогам первого этапа чемпионата России: команды расположились на третьем и четвёртом местах соответственно. Отставание «Локомотива» от лидирующего ЦСКА составляет пять очков при одном матче в запасе.

Чемпионат России-2017. Первый этап. Санкт-Петербург
Шестой тур

«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:7 (0:4, 2:3,1:0)
ЭЛМОНТ (Королёв) — «Сити» (Санкт-Петербург) — 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
«Крылья Советов» (Самара) – «Дельта» (Саратов) – 5:9 (3:3, 2:5,0:1)
«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 4:5 (2:2, 1:0, 1:3).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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18 июня 2017, воскресенье
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