Шубенков стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, финишировал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (Швеция). Шубенков всего 0,01 секунды уступил испанцу Орландо Ортеге. Третьим стал Шэйн Брэтуэйт из Барбадоса (13,25).

Ранее в июне Шубенков на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме стал третьим с результатом 13,21 секунды. Далее россиянин планирует выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже (1 июля) и турнире в Секешфехерваре (4 июля).

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Шестой этап. Стокгольм, Швеция

Мужчины. 110 м/б

1. Орландо Ортега (Испания) – 13,09.

2. Сергей Шубенков – 13,10.

3. Шэйн Брэтуэйт (Барбадос) – 13,25.