Минибаев завоевал серебро ЧЕ в прыжках в воду с вышки

Россиянин Виктор Минибаев завоевал серебряную медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы, который завершился в Киеве.

В финале Минибаев по сумме шести прыжков набрал 493,25 балла. Победу одержал француз Бенжамин Оффре (511,75). Тройку призёров замкнул англичанин Мэттью Ли (485,55). Ещё один российский прыгун Роман Измайлов занял 7-е место (425,60).

Для Минибаева эта медаль стала третьей на чемпионате Европы в Киеве. Ранее россиянин стал серебряным призёром в смешанных синхронных прыжках с вышки вместе с Юлией Тимошининой, а также взял бронзу в командных соревнованиях вместе с Надеждой Бажиной.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина

Мужчины. Вышка. Индивидуальные прыжки

1. Бенжамин Оффре (Франция) – 511,75.

2. Виктор Минибаев (Россия) – 493,25.

3. Мэтью Ли (Великобритания) – 485,55…

7. Роман Измайлов (Россия) – 425,60.