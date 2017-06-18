Сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧЕ по прыжкам в воду

Сборная России одержала победу в общекомандном зачёте чемпионата Европы по прыжкам в воду, который прошёл в Киеве. Они завоевали три золотые, шесть серебряных и две бронзовые медали. Вторыми стали украинцы, записавшие себе в актив 3 золота, 4 серебра и 3 бронзы, а третьими — британцы, у которых в копилке 3 золота и 3 бронзы.



Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина

Общекомандный зачёт



1. Россия — 4-6-2.

2. Украина — 3-4-3.

3. Великобритания — 3-0-3.

Общее количество медалей

1. Россия — 11.

2. Украина — 10.

3. Великобритания — 6.