Сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧЕ по прыжкам в воду

Сборная России одержала победу в общекомандном зачёте чемпионата Европы по прыжкам в воду, который прошёл в Киеве. Они завоевали три золотые, шесть серебряных и две бронзовые медали. Вторыми стали украинцы, записавшие себе в актив 3 золота, 4 серебра и 3 бронзы, а третьими — британцы, у которых в копилке 3 золота и 3 бронзы.
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина
Общекомандный зачёт
1. Россия — 4-6-2.
2. Украина — 3-4-3.
3. Великобритания — 3-0-3.
Общее количество медалей
1. Россия — 11.
2. Украина — 10.
3. Великобритания — 6.