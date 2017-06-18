Сборная России по триатлону завоевала бронзу ЧЕ в смешанной эстафете

Сборная России по триатлону завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в Китцбюэле (Австрия) в смешанной эстафете. В составе российской команды выступали Анастасия Горбунова, Дмитрий Полянский, Анастасия Абросимова и Владимир Турбаевский. Победили датчане, вторыми стали французы.
В соревнованиях юниоров российская команда (Дарья Лушникова, Михаил Антипов, Екатерина Матюх, Григорий Антипов) завоевала серебро, победили венгры.
Триатлон. Чемпионат Европы. Китцбюэль, Австрия
Смешанная эстафета
1. Дания – 1:15.17.
2. Франция – 1:15.24.
3. Россия – 1:15.32.
Юниоры. Смешанная эстафета
1. Венгрия – 1:18.31.
2. Россия – 1:19.01.
3. Германия – 1:19.15.