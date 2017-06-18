Словенец Шпилак выиграл веломногодневку Мирового тура «Тур Швейцарии»

Словенский гонщик Симон Шпилак из команды Katusha-Alpecin стал победителем веломногодневки «Тур Швейцарии».
Девятый заключительный этап соревнований, индивидуальную гонку с раздельным стартом на 28,6 км, выиграл австралиец Роан Деннис из BMC. Шпилак показал пятое время.
В общем зачёте словенец на 48 секунд опередил итальянца Дамиано Карузо (BMC), ставшего вторым. Россиянин Матвей Мамыкин из Katusha-Alpecin занял 20-е место.
Велоспорт на шоссе. Гонка Мирового тура. «Тур Швейцарии». 9-й этап
Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 28,6 км
1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 36,30
2. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC) – 0,29
3. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,47
4. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – 0,51
5. Симон Шпилак (Словения, Katusha-Alpecin) – то же время
6. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 0,54…
77. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 3,39.
Общий зачёт
1. Симон Шпилак (Словения, Katusha-Alpecin) – 28.37,11.
2. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – + 0,48.
3. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – +1,08…
20. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +18,30.