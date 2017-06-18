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Россияне сыграли вничью с турками во второй день командного ЧМ по шахматам

18 июня 2017, воскресенье. 20:59. Другие

Российские шахматисты разошлись миром с турками 2:2 во второй день командного чемпионата мира, проходящего в Ханты-Мансийске.

Петр Свидлер сыграл вничью с Драганом Шолаком, Никита Витюгов с Мустафой Йылмазом, Максим Максимов с Эмре Джаном, а Владимир Федосеев с Хавапом Шаналем. В других матчах сборные Беларуси и Украины сыграли вничью, норвежцы выиграли у египтян, поляки победили американцев, а сборная Китая выиграла у сборной Индии.

Россиянки выиграли у вьетнамок со счётом 3:1. Александра Костенюк и Катерина Лагно завершили свои партии вничью, а Валентина Гунина и Александра Горячкина нанесли своим соперницам поражение. Сборные Украины и Китая сыграли вничью, аналогично поступили сборные Грузии и Польши. Азербайджанки выиграли у египтянок, а сборная Индии победила сборную США (2,5:1,5).

Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск, Россия
Мужчины. После двух дней

1-2. Китай, Польша — по 4 очка.
3. Россия — 3.

Женщины. После двух дней

1. Россия — 4.
2-4. Польша, Индия, Украина — 3.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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