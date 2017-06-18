Ласицкене: показалось, что перелетела через планку, — а она взяла и упала

Действующая чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене (Кучина) одержала седьмую подряд победу в этом сезоне, став лучшей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.

Своим блестящим выступлением в этом сезоне россиянка уже обеспечила себе участие в финале «Бриллиантовой лиги» 2017 года. После победы в Стокгольме у Ласицкене 24 очка, у польки Камилы Лицвинко – 21, у украинки Юлии Левченко – 11.

«Соревнования прошли очень здорово. Сектор очень хороший, погода солнечная, зрители поддерживали, конкуренция отличная! Правда, иногда возникали задержки из-за того, что рядом с нами прыгали девочки с шестом, а на дорожке шёл стипль-чез. Но это очень классно для опыта, потому что проверяешь себя на стрессоустойчивость и внимание. Важно в такой ситуации не пропустить свою попытку и никого не задеть из соревнующихся в других видах. Из-за этих задержек наш вид проходил два часа, что для “высотниц” не очень характерно. Когда осталась одна, то попросила поставить планку на высоту рекорда «Бриллиантовой лиги» — 2.06, потому что чувствовала себя хорошо. Во второй попытке мне даже показалось, что я перелетела через планку и уже начала радоваться успеху, а она взяла и упала (смеётся). Меня очень радует, что соперницы прибавляют. В такой конкуренции уже есть ощущение настоящего соревнования, и это мне очень нравится! Хочу так прыгать на каждом старте!» — приводит слова Ласицкене пресс-служба ВФЛА.