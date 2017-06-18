Шубенков: уверенность приходит — отрыв Ортеги убывает

В Стокгольме на очередном этапе «Бриллиантовой лиги» действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков стал вторым со своим лучшим результатом в сезоне – 13,10 секунды, что на 0,01 секунды медленнее, чем у победителя Орландо Ортеги.

«По сезону добавляю, уверенность приходит, отрыв Ортеги убывает. Пока всё правильно. В этот раз обидно, конечно, было проиграть «сотку», причём на самом финише, но забег выдался прям-таки шальной. Два фальстарта, ветер гулял, но не этим ли прекрасна наша атлетика? Дальше, надеюсь, только быстрее!» — приводит слова Шубенкова пресс-служба ВФЛА.