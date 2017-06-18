Муллина: рада, что установила личный рекорд и была близка к успеху на 4,72 м

Победительница международного турнира в Куортане (Финляндия) в прыжке с шестом Ольга Муллина прокомментировала своё выступление, в ходе которого она установила личный рекорд — 4,67 м.

«Было немного страшно после «баранки» в Турку. Но здесь, в отличие от Турку, погода и ветер были хорошими, поэтому всё сложилось благополучно. Очень хорошими были попытки на 4,72, но немного не угадала с расположением стоек для шеста. Всё-таки очень сложно выступать на соревнованиях без тренера. Но в любом случае я рада, что установила личный рекорд и была близка к успеху на 4,72. Следующий старт у меня в Остраве 28 июня», — приводит слова Муллиной пресс-служба ВФЛА.