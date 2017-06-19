Команда «Конаково Ривер Клаб» выиграла 4-й этап Национальной парусной лиги

На Псковском озере завершилась регата четвёртого этапа Высшего дивизиона Национальной парусной лиги. Всего удалось провести 25 стартов.
В итоге победу одержала команда «Конаково Ривер Клаб» Марка Каганского (19 очков). На второй позиции команда ЦСКА Георгия Шайдуко (27). На третьей строчке — «ПИРогово» Александра Ежкова (27,78), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.
Победителем первого этапа стала команда «Повелитель паруса – Европа», второго и третьего — Navigator Sailing Team.