Закарин занимает 14-ю строчку в новом рейтинге Мирового тура UCI

Бельгийский велогонщик Грег ван Авермат из BMC Racing сохранил лидерство в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов. В его активе 2538 очков. Второе место занимает испанец Алехандро Вальверде из Movistar (2105), третье — австралиец Ричи Порт из BMC Racing (1867).

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин располагается на 14-й позиции (979).

В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors (8990), на втором месте — американская BMC Racing (7828), на третьем — испанская Movistar (5952).