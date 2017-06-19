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Закарин занимает 14-ю строчку в новом рейтинге Мирового тура UCI

19 июня 2017, понедельник. 09:24. Другие

Бельгийский велогонщик Грег ван Авермат из BMC Racing сохранил лидерство в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов. В его активе 2538 очков. Второе место занимает испанец Алехандро Вальверде из Movistar (2105), третье — австралиец Ричи Порт из BMC Racing (1867).

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин располагается на 14-й позиции (979).

В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors (8990), на втором месте — американская BMC Racing (7828), на третьем — испанская Movistar (5952).

Источник: Официальный сайт Международного союза велосипедистов Сообщить об ошибке
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Ильнур Закарин
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