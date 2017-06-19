Стал известен состав сборной России на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

По итогам чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ в Москве определился состав сборной России на чемпионат Европы в Пловдиве (Болгария). Соревнования пройдут 14-16 июля.



Гребля на байдарка и каноэ. Состав сборной России на чемпионат Европы. Пловдив

Байдарка-одиночка на 200 м — Евгений Луканцов, Елена Анюшина.

Каноэ-одиночка на 200 м — Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко.

Байдарка-двойка на 200 м — Кирилл Ляпунов, Александр Дьяченко; Вера Собетова, Наталья Подольская.

Каноэ-двойка на 200 м — Александр Коваленко, Иван Штыль.

Байдарка-одиночка на 500 м — Роман Аношкин, Елена Анюшина.

Каноэ-одиночка на 500 м — Илья Штокалов.

Байдарка-двойка на 500 м — Владислав Блинцов, Олег Гусев; Елена Анюшина, Кира Степанова.

Каноэ-двойка на 500 м — Виктор Мелантьев, Иван Штыль; Олеся Ромасенко, Ирина Андреева.

Байдарка-одиночка на 1000 м — Роман Аношкин, Светлана Черниговская.

Каноэ-одиночка на 1000 м — Кирилл Шамшурин.

Байдарка-двойка на 1000 м — Максим Спесивцев, Олег Синявин; Варвара Баранова, Арина Аношкина.

Каноэ-двойка на 1000 м — Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь.

Байдарка-четвёрка на 1000 м — Владислав Блинцов, Александр Сергеев, Максим Спесивцев, Олег Синявин.

Каноэ-четвёрка на 1000 м — Алексей Бовдурец, Владимир Федосенко, Рамиль Алимов, Иван Дубовой.

Байдарка-одиночка на 5000 м — Николай Червов, Юлиана Салахова.

Каноэ-одиночка на 5000 м — Леонид Тильш.

Байдарка-четвёрка на 500 м — Виталий Ершов, Владислав Блинцов, Артём Кузахметов, Олег Гусев.