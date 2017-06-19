Власов: партер надо возвращать! Греко-римской борьбе нужна зрелищность

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов прокомментировал свою победу на чемпионате России по греко-римской борьбе во Владимире в новой для себя весовой категории — до 80 кг.

“Новая категория — новые соперники. Было волнительно, ведь я впервые боролся в этом весе. Соперников просматривал, но на сборах мало с кем из них работал, хотя были и «старые знакомые», которые перешли из веса до 75 кг. Уже в первой схватке я ощутил, что, в принципе, не такая большая разница в весе. А когда вес не гоняешь — чувствуешь себя свежее физически и эмоционально.

Когда соперники тяжелее — включаются другие качества. Уже по ходу действа понимаешь, за счёт чего должен побеждать соперника, стараешься нащупать слабые места в защите, стараешься как-то переиграть. На чемпионате России я получил полезный опыт. В дальнейшем он мне пригодится. Не могу сказать, что я полностью доволен своей борьбой, но есть внутреннее ощущение, что при текущей подготовке я всё или почти всё делал правильно.

Конечно, партера не хватало и не хватает, но если есть желание идти дальше и побеждать — волей-неволей переключишься. Но партер надо возвращать! Греко-римской борьбе нужна зрелищность, которой, на мой взгляд, на наших чемпионатах сегодня не хватает», — цитирует Власова официальный сайт ФСБР.