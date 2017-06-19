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13 российских легкоатлетов пополнили пул допинг-тестирования IAAF

19 июня 2017, понедельник. 13:44. Другие

13 российских легкоатлетов пополнили пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает официальный сайт IAAF. В список вошли Алёна Бугакова (толкание ядра), Алёна Белякова (метание диска), Софья Палкина (метание молота), Полина Миллер (200 м), Сергей Кожевников, Екатерина Горшенина, Эльвира Хасанова, Салават Илькаев (спортивная ходьба), Ирина Курбакова, Варвара Насибулина (спринт), Валентина Ульянова (прыжки в высоту), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Данила Тундыков (3000 м).

Всего в пул входят 73 российских спортсмена.

Источник: iaaf.org Сообщить об ошибке
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Теги
Допинг
Новости. Другие
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