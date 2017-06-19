Леонов стал помощником главного тренера сборной России по пляжному футболу

На должность помощника главного тренера сборной России по пляжному футболу назначен играющий тренер московского «Локомотива» и многолетний капитан национальной сборной Илья Леонов, сообщает beachsoccerrussia.ru.

На этой должности Леонов сменил Дмитрия Горина, который в январе стал генеральным директором ярославского «Шинника», в связи с чем не смог продолжить тренерскую деятельность.



Леонов — один из наиболее опытных футболистов в сборной России, двукратный чемпион мира, четырёхкратный победитель Евролиги, пятикратный чемпион России в составе «Строгино» и «Локомотива». С 2010 года Леонов является играющим тренером «железнодорожников».